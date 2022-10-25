Раскрыто прозвище нового премьера Великобритании Риши Сунака

Всем своим политикам британцы дают прозвище, и новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак — не исключение. Журналист отдела культуры издания Spiegel Вольфганг Хёбель рассказал, что такая традиция "не просто приятная глупость", но вторые имена "часто много говорят о политиках".

По словам Хёбеля, Бориса Джонсона называли "безумным Борисом". Говоря о новом премьере, журналист ссылается на своего коллегу Флориана Пютца, который утверждает, что Сунак — это "махараджа Йоркширских долин". Это, по его словам, связано с тем, что в Индии, откуда тот родом, махараджа — высший титул, самая высокая ступень, какая только доступна для индуса, как, например, князь или даже император. Многие отмечают аристократичность политика, в том числе и его умение безупречно подбирать костюмы.

Ранее Лайф писал, что Сунак вступит в должность премьера 25 октября после аудиенции с Карлом III. Монарх предложит ему сформировать правительство Его Величества. И примерно в 11:35 (13:35 мск) жители Британии услышат первую речь нового главы правительства.