Раскрыто прозвище нового премьера Великобритании Риши Сунака
Журналист Spiegel: У нового премьера Великобритании Риши Сунака есть прозвище
Риши Сунак. Фото © Flickr / Number 10
Всем своим политикам британцы дают прозвище, и новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак — не исключение. Журналист отдела культуры издания Spiegel Вольфганг Хёбель рассказал, что такая традиция "не просто приятная глупость", но вторые имена "часто много говорят о политиках".
По словам Хёбеля, Бориса Джонсона называли "безумным Борисом". Говоря о новом премьере, журналист ссылается на своего коллегу Флориана Пютца, который утверждает, что Сунак — это "махараджа Йоркширских долин". Это, по его словам, связано с тем, что в Индии, откуда тот родом, махараджа — высший титул, самая высокая ступень, какая только доступна для индуса, как, например, князь или даже император. Многие отмечают аристократичность политика, в том числе и его умение безупречно подбирать костюмы.
Ранее Лайф писал, что Сунак вступит в должность премьера 25 октября после аудиенции с Карлом III. Монарх предложит ему сформировать правительство Его Величества. И примерно в 11:35 (13:35 мск) жители Британии услышат первую речь нового главы правительства.
Напомним, экс-министр финансов Британии Риши Сунак остался единственным претендентом на пост премьера после того, как лидер Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру. По версии газеты The Sunday Times, он вместе с супругой-дизайнером занимает 222-е место в списке богатейших людей страны.