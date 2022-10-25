В Белом доме открестились от слухов о проверке Маска из-за его позиции по Украине

В Белом доме не собираются проводить проверку деятельности бизнесмена Илона Маска из-за его позиции, касающейся отношений России и Украины. Об этом на регулярном брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Знаю, что к этому есть большой интерес. Мы слышали об этих сообщениях. Эти сообщения не соответствуют действительности", — подчеркнула она.