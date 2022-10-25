В Белом доме открестились от слухов о проверке Маска из-за его позиции по Украине
Белый дом: Маска не будут проверять из-за его позиции по российско-украинскому вопросу
В Белом доме не собираются проводить проверку деятельности бизнесмена Илона Маска из-за его позиции, касающейся отношений России и Украины. Об этом на регулярном брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Знаю, что к этому есть большой интерес. Мы слышали об этих сообщениях. Эти сообщения не соответствуют действительности", — подчеркнула она.
Подозрения относительно готовящейся в отношении предпринимателя проверки возникли из-за сообщений в СМИ о том, что в Вашингтоне якобы обеспокоены угрозами Маска прекратить обслуживание спутниковой системы связи Starlink на Украине, а также в связи с его взглядами относительно ситуации на Украине.
Ранее Маск выступил с предложением решения конфликта на Украине. По мнению миллиардера, Крым должен остаться российским, а в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях необходимо провести повторные референдумы при участии наблюдателей ООН. Бизнесмен также сказал, что на востоке Украины много русских, которые "предпочитают Россию". При этом Маск заверил, что по-прежнему поддерживает Киев и является "большим фанатом Украины, но не третьей мировой войны".
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