Назван новый главный тренер английского клуба "Астон Вилла"

ФК "Астон Вилла" представил своего нового тренера — 50-летнего Унаи Эмери. Информация об этом опубликована на официальном сайте команды. Предполагается, что Эмери вступит в должность уже 1 ноября, как только будут решены формальности, связанные с оформлением разрешения на работу в Великобритании.

С 2020 года он возглавлял испанский "Вильярреал". А до этого работал с такими командами, как "Арсенал", "Пари Сен-Жермен", "Севилья", "Валенсия", "Альмерия" и "Спартак". На его счету четыре победы в Лиге Европы.