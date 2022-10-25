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24 октября, 21:52

Назван новый главный тренер английского клуба "Астон Вилла"

Новым главным тренером футбольного клуба "Астон Вилла" стал Унаи Эмери

ФК "Астон Вилла" представил своего нового тренера — 50-летнего Унаи Эмери. Информация об этом опубликована на официальном сайте команды. Предполагается, что Эмери вступит в должность уже 1 ноября, как только будут решены формальности, связанные с оформлением разрешения на работу в Великобритании.

С 2020 года он возглавлял испанский "Вильярреал". А до этого работал с такими командами, как "Арсенал", "Пари Сен-Жермен", "Севилья", "Валенсия", "Альмерия" и "Спартак". На его счету четыре победы в Лиге Европы.

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Напомним, что Эмери займёт место англичанина Стивена Джеррарда, который, не проработав и года, был уволен с поста главного тренера футбольного клуба "Астон Вилла". Ранее команда клуба на выезде крупно проиграла "Фулхэму" со счётом 0:3. Джеррард возглавил её в ноябре прошлого года.

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Avfc.co.uk

Анатолий Симоненко

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