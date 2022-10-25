"Не хватает миротворца": Орбан признал Шольца слабым и вспомнил времена Меркель

Европе не хватает миротворца вроде бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, так как нынешний глава немецкого правительства Олаф Шольц уступает ей, будучи слабым государственным деятелем. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью немецкоязычной газете Budapester Zeitung.

"Это большое несчастье для Европы, что канцлер Ангела Меркель подала в отставку как раз в тот момент, когда ситуация на Украине снова обострилась. Никакой другой политик, закалённый 16-летним правлением, не мог выступать со стороны Германии", — подчеркнул Орбан.

Он также заявил, что для начала мирного процесса необходимы "сильные государственные деятели". Наряду с Шольцем таковым он не считает и Байдена. Орбан выразил надежду на возвращение Дональда Трампа на пост президента Америки. При этом он заявил, что интересы США в Европе часто выдаются за европейские, а это может сделать ЕС проигравшей стороной в украинском конфликте, втянутой в спираль эскалации.

"Начали с санкций, продолжили поставками оружия, а сейчас уже обучаем украинских солдат. Это чрезвычайно опасная спираль", — заявил Орбан.