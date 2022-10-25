В Госдуме предложили амнистировать осуждённых из новых регионов, но не всех

У всех территорий России, включая новые, правовое пространство должно быть единым. Поэтому жители новых субъектов — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей — должны получить амнистию, если в российском законодательстве не будет оснований для наказания. С такой инициативой выступили депутаты от фракции ЛДПР.

"Например, за получение российского паспорта или осуждённые по статьям за сотрудничество РФ. Также будут пересмотрены сроки отбывания наказания в соответствии с УК РФ", — пояснил газете "Известия" один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Сергей Леонов.

При этом, как пояснили депутаты, речь не идёт об амнистии за тяжкие преступления, например за убийство или изнасилование. Сейчас проводится очень внимательная синхронизация законодательства присоединённых территорий с российским, объяснил зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев. А вот представитель "Справедливой России — За правду" Олег Нилов считает, что разработкой единых с новыми территориями норм должно заниматься правительство. В КПРФ воздержались от комментариев.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв считает законопроект правильным, но немного запоздалым. Заключённые по украинским законам теперь находятся под арестом на территории России незаконно, полагает он. Выпускать всех же преступников было бы опасно и опрометчиво, уверен он. Политик предлагает создать специальную комиссию.