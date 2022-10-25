НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 октября, 22:45

"Раскаиваюсь": Пойман вандал, осквернивший мемориал в Ленобласти

В Ленобласти задержали подозреваемого в осквернении блокадного мемориала

Во Всеволожском районе Ленинградской области задержали мужчину, подозреваемого в осквернении мемориала "Разорванное кольцо на Дороге жизни". На допросе он признал вину и раскаялся в содеянном.

Задержан подозреваемый в осквернении мемориала "Разорванное кольцо на Дороге жизни". Видео @ Telegram / "Следком"

"Задержан за порчу памятника. Раскаиваюсь", — подтвердил мужчина на видео, которое публикует Следком.

В ближайшее время ему предъявят обвинение. Пока он заключён под стражу, а следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.

Монумент "Разорванное кольцо" — это две железобетонные полуарки высотой семь метров. Они символизируют кольцо блокады Ленинграда, а разрыв между ними — Дорогу жизни, по которой шло снабжение города. Подозреваемый нарисовал свастику и на мемориале "Километровый столб № 39".

Немец на камеру осквернил советский мемориал и обратился с угрозами к русским

Немец на камеру осквернил советский мемориал и обратился с угрозами к русским

Ранее Лайф писал, что две девочки осквернили мемориал на Аллее героев в городе Калаче Воронежской области. В памятном месте их заметили местные жители, также в соцсетях появились фото зигующих подростков.

Обложка ©

Telegram / "Следком"

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров