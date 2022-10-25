"Раскаиваюсь": Пойман вандал, осквернивший мемориал в Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленинградской области задержали мужчину, подозреваемого в осквернении мемориала "Разорванное кольцо на Дороге жизни". На допросе он признал вину и раскаялся в содеянном.

Задержан подозреваемый в осквернении мемориала "Разорванное кольцо на Дороге жизни". Видео @ Telegram / "Следком"

"Задержан за порчу памятника. Раскаиваюсь", — подтвердил мужчина на видео, которое публикует Следком.

В ближайшее время ему предъявят обвинение. Пока он заключён под стражу, а следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.

Монумент "Разорванное кольцо" — это две железобетонные полуарки высотой семь метров. Они символизируют кольцо блокады Ленинграда, а разрыв между ними — Дорогу жизни, по которой шло снабжение города. Подозреваемый нарисовал свастику и на мемориале "Километровый столб № 39".