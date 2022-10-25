"Раскаиваюсь": Пойман вандал, осквернивший мемориал в Ленобласти
В Ленобласти задержали подозреваемого в осквернении блокадного мемориала
Во Всеволожском районе Ленинградской области задержали мужчину, подозреваемого в осквернении мемориала "Разорванное кольцо на Дороге жизни". На допросе он признал вину и раскаялся в содеянном.
Задержан подозреваемый в осквернении мемориала "Разорванное кольцо на Дороге жизни". Видео @ Telegram / "Следком"
"Задержан за порчу памятника. Раскаиваюсь", — подтвердил мужчина на видео, которое публикует Следком.
В ближайшее время ему предъявят обвинение. Пока он заключён под стражу, а следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.
Монумент "Разорванное кольцо" — это две железобетонные полуарки высотой семь метров. Они символизируют кольцо блокады Ленинграда, а разрыв между ними — Дорогу жизни, по которой шло снабжение города. Подозреваемый нарисовал свастику и на мемориале "Километровый столб № 39".
Ранее Лайф писал, что две девочки осквернили мемориал на Аллее героев в городе Калаче Воронежской области. В памятном месте их заметили местные жители, также в соцсетях появились фото зигующих подростков.
Telegram / "Следком"