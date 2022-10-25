В ЛНР на участке между Красным Лиманом и Кременной группа украинских военных в составе примерно 20 человек попала в плен на американских бронетранспортёрах М113. Об этом рассказал один из участников группы, военнослужащий 66-й бригады ВСУ Андрей Чверенчук.

"Мы размещались на территории базы отдыха. После нескольких дней ожидания нас подняли и сказали, что выдвигаемся в направлении Лимана, нужно занять оборонительный рубеж, что если пойдут российские войска, чтобы мы их сдерживали", — приводит РИА "Новости" его слова.

Как рассказал Чверенчук, выдвинувшись на двух М113, группа попала в засаду. Лично его ранили в руку, и украинский военный пережил болевой шок.

"Я принимал какие-то таблетки, чтобы убрать шок, обезболивающие. Просто продолжал лежать, была стрельба, по машине прилетало много... Поутихло, слышу голоса, подошли люди. Сказали: "Сдавайтесь!" — поведал Чверенчук.

По его словам, российские военные открыли дверь бронетранспортёра и посмотрели на него. Он отдал гранату, которая была в руке. После этого украинского военнослужащего вывезли с места боя и оказали помощь.