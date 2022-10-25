Пленный рассказал, как боевики на американских БТР попали в плен
Пленный ВСУ: 20 украинских боевиков на американских БТР попали в засаду у Кременной
В ЛНР на участке между Красным Лиманом и Кременной группа украинских боевиков в составе примерно 20 человек попала в плен на американских бронетранспортёрах М113. Об этом рассказал один из участников группы, военный 66-й бригады ВСУ Андрей Чверенчук.
"Мы размещались на территории базы отдыха. После нескольких дней ожидания нас подняли и сказали, что выдвигаемся в направлении Лимана, нужно занять оборонительный рубеж, что если пойдут российские войска, чтобы мы их сдерживали", — приводит РИА "Новости" его слова.
Как рассказал Чверенчук, выдвинувшись на двух М113, группа попала в засаду. Лично его ранили в руку, и украинский военный пережил болевой шок.
"Я принимал какие-то таблетки, чтобы убрать шок, обезболивающие. Просто продолжал лежать, была стрельба, по машине прилетало много... Поутихло, слышу голоса, подошли люди. Сказали: "Сдавайтесь!" — поведал Чверенчук.
По его словам, российские военные открыли дверь бронетранспортёра и посмотрели на него. Он отдал гранату, которая была в руке. После этого украинского военнослужащего вывезли с места боя и оказали помощь.
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Ранее Пентагон показывал видео с бронетранспортёрами M113, которые готовили к отправке на Украину. В пакет военной помощи Киеву вошло 200 подобных машин, стоявших на вооружении Штатов и их союзников с 1960-х годов.