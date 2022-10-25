"Выросла красавица": Дочь Заворотнюк намекнула на замужество

Дочь страдающей онкологией актрисы Анастасии Заворотнюк Анна намекнула, что, возможно, вышла замуж. Неоднозначное сообщение она оставила в соцсетях.

Отвечая на вопрос подписчиков об отношении к смене фамилии после свадьбы, девушка довольно непрозрачно намекнула на новый статус: "А, может, я уже вышла".

"Наверное, Настя очень рада за доченьку"; "Какая у Анастасии выросла красавица… И вот теперь уже Анечка пошла под венец", — написали в ответ на это поклонники артистки.

По словам Анны, её избранник работает "волшебником". Они познакомились в Америке во время учёбы. Он москвич. Девушка рассказывала, что молодой человек со дня первой встречи проявлял заботу о ней и поддерживал в тяжёлых ситуациях.

"Мы вместе с первого курса. Очень много что прошли вместе, и он во всех самых сложных ситуациях был рядом, помогал во всём. Я это очень ценю в людях", — рассказала Анна.

Предложение руки и сердца девушка получила в 2021 году, тогда молодые обручились. При этом личность избранника девушка не раскрывает, объясняя это тем, что счастье любит тишину. Как выяснилось, пара до свадьбы много лет жила вместе, так что, видимо, свои отношения молодожёны проверили временем.