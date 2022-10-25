Глава МАГАТЭ поблагодарил США за помощь по Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ поблагодарил США "за поддержку усилий" по обеспечению безопасности ЗАЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что провёл встречу с государственным секретарём США Энтони Блинкеном. По словам главы организации, он выразил благодарность США за поддержку усилий по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
"Я провёл всеобъемлющую встречу с госсекретарем Блинкеном сегодня в Вашингтоне. Я отметил, что инспекторы МАГАТЭ по вопросам гарантий на этой неделе будут на Украине, и поблагодарил США за поддержку наших усилий по созданию зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС", — написал Гросси в "Твиттере".
Ранее в Запорожской области заявляли, что Киев сменил план по захвату ЗАЭС и выбрал новое место для форсирования Днепра. Украинские военные сосредоточили силы для операции в районе сёл Золотая Балка и Осокоровка в Херсонской области, а также посёлка Покровское в Днепропетровской области.
ТАСС \ EPA \ CHRISTIAN BRUNA