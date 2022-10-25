Глава МАГАТЭ поблагодарил США за помощь по Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что провёл встречу с государственным секретарём США Энтони Блинкеном. По словам главы организации, он выразил благодарность США за поддержку усилий по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

"Я провёл всеобъемлющую встречу с госсекретарем Блинкеном сегодня в Вашингтоне. Я отметил, что инспекторы МАГАТЭ по вопросам гарантий на этой неделе будут на Украине, и поблагодарил США за поддержку наших усилий по созданию зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС", — написал Гросси в "Твиттере".