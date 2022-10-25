"Нам по-настоящему крышка": Британцев возмутило избрание Сунака премьером

Избрание Консервативной партией Риши Сунака новым премьер-министром Великобритании не обрадовало в стране многих. Так, некоторые читатели газеты Express болезненно отреагировали на это событие.

"Прощай, Консервативная партия", — написал Lazy Git в комментариях под статьёй издания.

Сунаку там припомнили, что он поддерживал Brexit, а значит, несёт ответственность "за экономический бардак, происходящий в стране".

"Он может быть выбором банкиров, но никак не выбором граждан, люди не голосовали за это, кто дал тори право так поступать с британцами?" — отметил footymcfootball.

С ним согласился комментатор с псевдонимом Tilly2017, он заявил, что Британия больше не демократическая страна, так как у народа там воруют голоса.

"Что ж, теперь нам по-настоящему крышка", — заключил RobRoss.