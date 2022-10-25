"Нам по-настоящему крышка": Британцев возмутило избрание Сунака премьером
Читателей Express возмутило избрание Сунака премьером без учёта мнения народа
Избрание Консервативной партией Риши Сунака новым премьер-министром Великобритании не обрадовало в стране многих. Так, некоторые читатели газеты Express болезненно отреагировали на это событие.
"Прощай, Консервативная партия", — написал Lazy Git в комментариях под статьёй издания.
Сунаку там припомнили, что он поддерживал Brexit, а значит, несёт ответственность "за экономический бардак, происходящий в стране".
"Он может быть выбором банкиров, но никак не выбором граждан, люди не голосовали за это, кто дал тори право так поступать с британцами?" — отметил footymcfootball.
С ним согласился комментатор с псевдонимом Tilly2017, он заявил, что Британия больше не демократическая страна, так как у народа там воруют голоса.
"Что ж, теперь нам по-настоящему крышка", — заключил RobRoss.
Напомним, экс-министр финансов Британии Риши Сунак остался единственным претендентом на пост премьера после того, как лидер Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру. По версии газеты The Sunday Times, он вместе с супругой-дизайнером занимает 222-е место в списке богатейших людей страны.
ТАСС / AP / Aberto Pezzali