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Регион
Опубликовано 25 октября 2022, 00:43
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Кадыров предложил жёстче отвечать на украинские обстрелы новых регионов России

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил более жёстко отвечать на обстрелы новых регионов России со стороны Вооружённых сил Украины. По его мнению, сейчас "мы отвечаем слабо".

Кадыров в своём Telegram-канале призвал принимать меры более сильные, "чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону".

В то же время глава Чечни считает, что "большего и худшего" уже не будет. Он высказал мнение, что "у Европы нет сил" для увеличения масштабов поддержки Киева. Политик задался вопросом: "Что они, своих элгэбэтэшников отправят воевать с нами?"

"Я вам даю слово... Мы их уничтожим, сколько бы их не было, сколько бы их туда не отправили, сколько бы они не отправили своих войск", — сказал глава Чечни.

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Как рассказывал Лайф, ранее Кадыров выразил уверенность, что под руководством нового командующего объединённой группировкой войск в районе проведения специальной военной операции Сергея Суровикина СВО завершится успешно.

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kremlin.ru

Андрей Григорьев
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