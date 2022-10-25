Устали от последствий: Тысячи немцев вышли на протесты из-за политики ФРГ по Украине

На востоке Германии на улицы вышли тысячи протестующих против политики федерального правительства, касающейся энергетики и кризиса на Украине. О этом, пишет агентство DPA.

Акция протеста на востоке Германии. Видео @ Twitter / @Marckovvvvv2

"Тысячи людей снова вышли на улицы в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт в понедельник вечером. В ряде городов они протестовали против таких последствий украинского кризиса, как высокие цены на энергоносители и политика федерального правительства", — передаёт агентство.

По информации правоохранителей, всего на акциях было свыше 7000 человек. Демонстрации, которые становятся традиционными для понедельников, прошли в основном спокойно.

Наиболее крупные протесты были в Эрфурте, Магдебурге и Лейпциге. Большую часть шествий организовали конкурирующие партии "Левые" и АдГ. В этот раз впервые за несколько месяцев на демонстрацию вышли и представители правопопулистского движения Pegida.