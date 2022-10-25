Россияне обнаружили замедление работы GPS в смартфонах

На смартфонах россиян обнаружили проблему с GPS. Пользователь площадки "Хабр" обратил внимание на ухудшение работы сервиса и выяснил, что функция на телефонах, работающих на процессорах Qualcomm и MediaTek, может быть умышленно ограничена.

Энтузиаст под ником KorDen32, как сообщается на сайте, заподозрил, что производители чипов блокируют доступ смартфонов к A-GPS — технологии, которая ускоряет "холодный" поиск спутников. Если её нарушить, поиск сигнала занимает несколько минут, а не секунд. Подозрения автора подтвердились, когда он попробовал сделать то же самое через VPN. Тайминг снова сократился до секунд. Причины, по которым производители могли бы препятствовать работе спутникового оборудования на смартфонах россиян, энтузиаст назвать не смог.