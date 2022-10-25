Иконка батареи и общая медиатека: Что изменилось в iOS с версией 16.1

Apple выпустила обновлённую iOS 16.1 с номером 20B82. К улучшению эксперты сразу отнесли повышение стабильности системы в целом. Также во время отображения процентов в иконке заряда появилась анимация. Отображение цифр там теперь доступно и на iPhone 11/XR и выше, в том числе на версиях mini.

Как сообщает IXBT, кроме того, в новой iOS разрешили удалять приложение Wallet. Загрузить его заново можно из App Store. Обновлённая операционная система поддерживает теперь API Live Activities. Оно, например, может показать активный счёт в текущем матче по футболу на экране блокировки или в Dynamic Island.

Медиатека iCloud позволяет дать 5 новым пользователям доступ к фото и видео, и не только членам "Семейного доступа". Они смогут добавлять, редактировать и удалять файлы. Также запущена автономная поддержка Apple Fitness+. И, наконец, появилась функция, запрещающая тем или иным приложениям использовать вставку текста из буфера обмена. Это значит, что раздражающих уведомлений при открытии той или иной программы можно будет избежать, настроив доступ для каждой программы отдельно.