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25 октября, 02:27

Лучше уж Трамп: Саудовский принц начал сомневаться в здравии ума Байдена

WSJ: Кронпринц Саудовской Аравии засомневался в ясности ума Байдена

Ясность ума президента США Джо Байдена под сомнением, считает наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Об этом сообщила в своей электронной версии из Эр-Рияда газета The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных "лиц в правительстве" страны. В публикации говорится, что происходит в частных беседах принц высмеивает склонность Байдена к оговоркам и не вполне удачным импровизациям.

37-летний наследный принц королевства рассказал, что Байден не впечатлял его ещё в бытность вице-президентом США. Как пишет газета, Мухаммед бен Сальман Аль Сауд не скрывает, что предпочитал бы взаимодействовать с предыдущим главой Белого дома — Дональдом Трампом.

"Негласный пакт между Соединёнными Штатами и Саудовской Аравией", переживший "15 президентов и семь королей", теперь "рассыпается при двух лидерах, которые друг другу не нравятся и не доверяют", говорится в материале. Вашингтон и Эр-рияд вступили в фазу обострённых отношений, и причиной тому в том числе послужила враждебность между Байденом и принцем Мухаммедом, пишет газета.

"Практически нет доверия, и совершенно отсутствует взаимоуважение", — сказал изданию один из наиболее авторитетных вашингтонских экспертов-ближневосточников Эрон Дэвид Миллер, долгое время трудившийся на дипломатическом поприще как при демократических, так и республиканских администрациях, а в последние годы работающий в Фонде Карнеги.

Тем временем, глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд выступил с опровержением в интервью газете, что наследный принц пренебрежительно отзывается о Байдене в узком кругу. Он заявил, что интересы Эр-Рияда на данном этапе совершенно не исчерпываются "энергетикой и обороной" — это неактуально. Экономическая повестка дня критически важна для выживания страны, отметил дипломат. Комментируя убликацию, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала смехотворными изложенные газетой сведения. Она также утверждала, что решения ОПЕК+ "навредят многим экономикам мира".

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Ранее Лайф писал, что в Белом доме рассказали, как Байден может ответить Эр-Рияду. Предполагаемые меры Вашингтона в отношении Эр-Рияда могут касаться вопроса предоставления помощи королевству в сфере безопасности. Напомним, в США заявили о необходимости пересмотреть отношения с Саудовской Аравией. Поводом стало решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, которое вызвало негативную реакцию в Вашингтоне, а Байден оказался разочарован. Позже стало известно, что он не намерен встречаться с наследным принцем Саудовской Аравии на G20.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Арина Родионова

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