Лучше уж Трамп: Саудовский принц начал сомневаться в здравии ума Байдена

Ясность ума президента США Джо Байдена под сомнением, считает наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Об этом сообщила в своей электронной версии из Эр-Рияда газета The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных "лиц в правительстве" страны. В публикации говорится, что происходит в частных беседах принц высмеивает склонность Байдена к оговоркам и не вполне удачным импровизациям.

37-летний наследный принц королевства рассказал, что Байден не впечатлял его ещё в бытность вице-президентом США. Как пишет газета, Мухаммед бен Сальман Аль Сауд не скрывает, что предпочитал бы взаимодействовать с предыдущим главой Белого дома — Дональдом Трампом.

"Негласный пакт между Соединёнными Штатами и Саудовской Аравией", переживший "15 президентов и семь королей", теперь "рассыпается при двух лидерах, которые друг другу не нравятся и не доверяют", говорится в материале. Вашингтон и Эр-рияд вступили в фазу обострённых отношений, и причиной тому в том числе послужила враждебность между Байденом и принцем Мухаммедом, пишет газета.

"Практически нет доверия, и совершенно отсутствует взаимоуважение", — сказал изданию один из наиболее авторитетных вашингтонских экспертов-ближневосточников Эрон Дэвид Миллер, долгое время трудившийся на дипломатическом поприще как при демократических, так и республиканских администрациях, а в последние годы работающий в Фонде Карнеги.