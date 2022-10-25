Назван фактор, способный усилить усталость Европы от Киева

С приходом холодов европейцы ещё больше устанут от Украины, заявил японский политик, лидер Японской партии реформ Еити Масудзоэ в своей статье на JB Press.

Он назвал помощь Запада единственным "спасательным кругом" для Украины, подчеркнув, что такая поддержка имеет границы. Отправка оружия Незалежной идёт на деньги налогоплательщиков западных стран, тогда как многие европейцы уже сильно устали от Киева.

"Феномен "усталости от Украины" — основная причина, например, победы правой коалиции на всеобщих выборах в Италии, состоявшихся 25 сентября. Растёт антипатия к Украине, которая слишком громко призывает о помощи. Премьер-министр Венгрии Орбан выступил против антироссийских экономических санкций ЕС. Правая коалиция также победила на всеобщих выборах в Швеции 11 сентября", — напомнил Масудзоэ.

Он также назвал неумеренным оптимизмом позицию тех, кто убеждён, что помощь Украине никогда не закончится. Тем более что Европе с приближением зимы становится всё холоднее, что напрямую отразится на отношении людей к украинскому вопросу. Он напомнил, что Россия, как раз наоборот, надеется, что похолодание усложнит жизнь жителям европейских стран.