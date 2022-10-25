ЕС решил растянуть газовый ценовой потолок на другие страны

Ограничение цен на импортируемый газ должно соблюдаться не только в Евросоюзе, но также в Швейцарии и Великобритании. Как сообщает агентство Bloomberg, так считают в Еврокомиссии.

По сведениям агентства, документ с подобными рекомендациями Еврокомиссия распространила перед встречей министров энергетики стран ЕС, проведение которой намечено на 25 октября. Согласно позиции ЕК, присоединении Швейцарии и Великобритании к этой инициативе нужно для её эффективности.

Также в ЕС изучают возможность введения повышенной цены на экспорт энергии за пределы союза. Но, как пишет агентство, этому препятствуют ряд международных соглашений Евросоюза.