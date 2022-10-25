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25 октября, 02:48

ЕС решил растянуть газовый ценовой потолок на другие страны

Bloomberg: в ЕС хотят распространить на Швейцарию и Британию потолок цен на газ

Ограничение цен на импортируемый газ должно соблюдаться не только в Евросоюзе, но также в Швейцарии и Великобритании. Как сообщает агентство Bloomberg, так считают в Еврокомиссии.

По сведениям агентства, документ с подобными рекомендациями Еврокомиссия распространила перед встречей министров энергетики стран ЕС, проведение которой намечено на 25 октября. Согласно позиции ЕК, присоединении Швейцарии и Великобритании к этой инициативе нужно для её эффективности.

Также в ЕС изучают возможность введения повышенной цены на экспорт энергии за пределы союза. Но, как пишет агентство, этому препятствуют ряд международных соглашений Евросоюза.

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Как рассказывал Лайф, в "Газпроме" ранее заявили, что могут прекратить поставки газа тем странам, которые решат ограничивать не него цены. Такие попытки будут расценивать в компании как серьёзное нарушение условий действующих контрактов.

Обложка ©

Pixabay

Андрей Григорьев

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