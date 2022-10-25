ЕС решил растянуть газовый ценовой потолок на другие страны
Bloomberg: в ЕС хотят распространить на Швейцарию и Британию потолок цен на газ
Ограничение цен на импортируемый газ должно соблюдаться не только в Евросоюзе, но также в Швейцарии и Великобритании. Как сообщает агентство Bloomberg, так считают в Еврокомиссии.
По сведениям агентства, документ с подобными рекомендациями Еврокомиссия распространила перед встречей министров энергетики стран ЕС, проведение которой намечено на 25 октября. Согласно позиции ЕК, присоединении Швейцарии и Великобритании к этой инициативе нужно для её эффективности.
Также в ЕС изучают возможность введения повышенной цены на экспорт энергии за пределы союза. Но, как пишет агентство, этому препятствуют ряд международных соглашений Евросоюза.
Как рассказывал Лайф, в "Газпроме" ранее заявили, что могут прекратить поставки газа тем странам, которые решат ограничивать не него цены. Такие попытки будут расценивать в компании как серьёзное нарушение условий действующих контрактов.
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