Причиной может быть сигарета деда: Мать с двумя детьми заживо сгорела в Саратове

В Саратове при пожаре в частном доме по 5-му Увекскому проезду, 15 погибли три человека: мать (по разным данным ей было 29 лет или 31 год) и двое детей в возрасте трёх и пяти лет. Пожарные получили вызов в 1.10 по Москве. Приехав на место, они не смогли спасти пострадавших.

"В результате пожара погибли три человека, в том числе двое детей. Все жители Саратова", — сообщил в Telegram-канале министр здравоохранения региона Олег Костин.

Позже выяснилось, что пожар мог случиться из-за непотушенной сигареты, оставленной дедом. Последнему, к слову, удалось спастись. Начата проверка по факту произошедшего, сообщает региональное управление СК РФ. По предварительным данным, возгорание заметил 12-летний житель дома, он сообщил об этом взрослым. Подростку удалось спастись при пожаре. На телах погибших признаков насильственной смерти обнаружено не было.

"В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Предварительная причина возгорания — непотушенная сигарета, оставленная дедом. Назначено судебно-медицинское исследование тел погибших", — сообщили в СК.