В США связали с Трампом надежды на восстановление диалога с Россией
Политолог Фарли: Возвращение Трампа может изменить курс Вашингтона по Украине
Возвращение на политическую арену экс-президента США Дональда Трампа может изменить нынешний курс Вашингтона по поддержке Украины, пишет политолог Роберт Фарли в статье для 19FortyFive. Автор статьи называет миллиардера значимой силой в американской политике.
Обозреватель указывает на то, что Трамп имел дружественные отношения с Владимиром Путиным, и его внешняя политика до сих пор контрастирует с мнениями многих внутри самой республиканской партии. При этом он предупреждает, что участие политика в выборах 2024 года зависит от решения по искам против него. Он сможет что-то изменить, только если выиграет в суде. Сейчас, пишет Фарли, в американкой политике наступило непривычное согласие относительно внешнеполитического курса. Большинство кандидатов не задевают её в программах. Но, резюмирует обозреватель, всё может резко измениться в 2024 году.
Как писал ране Лайф, Трамп заявил, что никогда бы не допустил конфликта на Украине. Он заверил, что если бы он остался президентом США, то даже "за миллион лет" не произошло бы такого, а цены на нефть были бы низкими.
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