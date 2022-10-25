В США связали с Трампом надежды на восстановление диалога с Россией

Обозреватель указывает на то, что Трамп имел дружественные отношения с Владимиром Путиным, и его внешняя политика до сих пор контрастирует с мнениями многих внутри самой республиканской партии. При этом он предупреждает, что участие политика в выборах 2024 года зависит от решения по искам против него. Он сможет что-то изменить, только если выиграет в суде. Сейчас, пишет Фарли, в американкой политике наступило непривычное согласие относительно внешнеполитического курса. Большинство кандидатов не задевают её в программах. Но, резюмирует обозреватель, всё может резко измениться в 2024 году.