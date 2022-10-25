Россия вновь спасла МКС от космического мусора

На Международной космической станции сегодня запустили двигатели пристыкованного к ней российского корабля "Прогресс МС-20", чтобы не допустить столкновения МКС с мусором. Об этом рассказали в "Роскосмосе".

Двигатели были включены в 03:25 по московскому времени и выдали импульс величиной 0,5 м/с. В результате средняя орбита МКС выросла на 880 метров.

"За всё время полета МКС проведены 328 коррекций высоты её орбиты, в том числе 177 — с помощью двигателей грузовых кораблей "Прогресс", — сообщили в "Роскосмосе".