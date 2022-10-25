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25 октября, 04:01

Россия вновь спасла МКС от космического мусора

"Прогресс МС-20" задействовали для уклонения МКС от космического мусора

<p>МКС. Фото © "Роскосмос"</p>

МКС. Фото © "Роскосмос"

На Международной космической станции сегодня запустили двигатели пристыкованного к ней российского корабля "Прогресс МС-20", чтобы не допустить столкновения МКС с мусором. Об этом рассказали в "Роскосмосе".

Двигатели были включены в 03:25 по московскому времени и выдали импульс величиной 0,5 м/с. В результате средняя орбита МКС выросла на 880 метров.

"За всё время полета МКС проведены 328 коррекций высоты её орбиты, в том числе 177 — с помощью двигателей грузовых кораблей "Прогресс", — сообщили в "Роскосмосе".

Что не сгорит, то утонет: "Прогресс" с мусором улетел с МКС в последний путь

Что не сгорит, то утонет: "Прогресс" с мусором улетел с МКС в последний путь

Прошлый такой манёвр, как рассказывал Лайф, был совершён всего неделю назад. Когда средняя орбита МКС увеличилась на 1,75 километра и составила 417,9 км.

Андрей Григорьев

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