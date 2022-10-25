"Киса, спасибо, мы поехали": Рыбаки в Приморье покорили дикого тигра вежливостью

В Тернейском районе Приморского края двое местных жителей, возвращаясь с рыбалки, столкнулись с двумя тиграми. К счастью, люди передвигались на авто, а не пешком, а значит находились в недосягаемости для хищников. Они решили снять животных, соблюдая технику безопасности.

Пока включали камеру, один тигр убежал, зато второй остался позировать. Видео опубликовал телеграм-канал "Центр "Амурский тигр". Там отметили, что люди из машины не выходили, "кису похвалили, матом не ругались и поехали дальше".

Жители Приморья сняли на видео диких тигов. Видео @ Telegram / Центр "Амурский тигр"

"Киса, спасибо тебе, мы поехали. В первый раз мы видим тигра", — произнёс автор видео.

Подписчики в комментариях равнодушными не остались. Кто-то отметил, что впервые видит, чтобы люди так спокойно и вежливо реагировали. Один из комментаторов написал, что остался бы в этой ситуации в машине и побоялся выйти, очевидно, так и не поняв, что авторы видео тоже не торопились покинуть укрытие. Кто-то пошутил, что таких приятных слов тигр явно не ожидал услышать.

"Ужас, так рядом он ещё не был", — написал один из подписчиков.