Съел, и весь день непорядок: Диетолог назвала три худших варианта завтрака

Ожирение, проблемы с желудочно-кишечным трактом, воспаление слизистой желудка. К таким тяжёлым последствиям могут привести неправильные завтраки. Об этом Лайфу рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Она перечислила три варианта завтраков, которые можно признать худшими.

Самым распространённым вредным блюдом утреннего меню специалист назвала круассан. Она привела в доказательство ингредиенты этой выпечки: мука высшего сорта, масло и даже, как правило, маргарин, трансжиры, плюс сладкая начинка. Всё это, как объяснила Соломатина, быстро повышает уровень глюкозы в крови.

"А трансжиры ещё и клетки разрушают. Такие продукты повышают уровень глюкозы резко, человек просыпается, чувствует прилив энергии, так как быстро выделяется на такой подъём инсулин, потому что, как правило, глюкоза разрушает наши сосуды — и поэтому выбрасывается инсулин, начинает перерабатывать эту глюкозу и растаскивает её по клеткам", — пояснила диетолог Лайфу.

То, что не уходит на энергию, откладывается в жир, добавила врач. А после того, как инсулин это распространит, человек резко чувствует усталость, раздражительность, "происходит нарушение мыслительных способностей".

Второе, чего следует опасаться по утрам, — тяжёлая пища. К ней относятся, к примеру, жареная картошка или оставшееся с вечера мясо по-французски. Блюда, обильно политые майонезом, приправленные плавленым сыром, нагружают поджелудочную и другие органы. На переваривание организм тратит очень много сил. Как следствие — вместо утренней активности человек получит желание присесть или даже прилечь поспать.

Третий продукт-вредитель на завтрак — что-нибудь острое, например корейская морковь.

"Слизистая желудка, так как она ещё незащищённая с утра, может быть сильно повреждена. Особенно если уже есть какие-то проблемы, особенно с повышенной кислотностью. В этом случае могут быть конкретные рези и боль через некоторое время", — добавила Соломатина.