Пьяный украинец на Audi протаранил дом британки и оправдался конфликтом на родине

Пьяный 58-летний выходец с Украины Иван Клюка въехал в дом жительницы британского Стокпорта. В качестве оправдания он упомянул конфликт на родине. Об этом сообщает местное издание Manchester Evening News.

Иван Клюка, выпивший несколько бутылок водки и врезавшийся на своём Audi S7 в дом британки. Фото @ Manchester Evening News / Steve Allen

По его информации, прежде чем сесть за руль спортивного автомобиля Audi S7 стоимостью 70 тысяч фунтов стерлингов (почти пять миллионов рублей), мужчина выпил водки, а затем в четыре раза превысил допустимую скорость.

Ущерб, нанесённый жилью, составил порядка 120 тысяч фунтов (около восьми миллионов рублей). Экспертиза показала 150 микрограммов алкоголя в крови нарушителя при допустимом пределе в 35. В авто также было найдено восемь бутылок спиртного. По словам адвоката Клюки Эммы Эмблтон, у мужчины обострилась его давняя алкогольная зависимость из-за начала российской спецоперации на его родине.

"Он пил, чтобы облегчить реальность", — заявила Эмблтон.

В апреле этого года Клюка из-за проблем со спиртным съехал из своего дома, где он проживал вместе с женой и двумя детьми.

Свою вину он признал. Суд приговорил его к восьми месяцам лишения свободы условно, 250 часам общественных работ, а также лишил водительских прав на три года. Кроме того, ему придётся пройти программу по отказу от алкоголя.