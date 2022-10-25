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Регион
Опубликовано 25 октября 2022, 05:28
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Герой России Данилов рассказал о бое с диверсантами ВСУ "до последнего магазина"

Командир роты морпехов Данилов рассказал о бое с диверсантами ВСУ "до последнего магазина"

Командир роты морской пехоты, Герой России Александр Данилов. Обложка © Минобороны РФ

Командир роты морской пехоты, Герой России Александр Данилов. Обложка © Минобороны РФ

Командир роты морской пехоты, Герой России Александр Данилов рассказал о бое с украинскими диверсантами, который длился "до последнего магазина". По его словам, бойцы ВСУ пытались передать сведения о замаскированной российской технике, однако командиры подразделений ВС РФ не дали им отойти.

По словам Данилова, украинские диверсанты обнаружили стоянку замаскированной российской военной техники, расположение войск, а затем пытались отойти к своим, чтобы передать эти данные, однако сначала "нарвались" на двух командиров штурмовых групп, завязался бой.

"В дальнейшем [диверсионная группа] вышла на мой командно-наблюдательный пункт, на котором я находился вместе с командиром соседнего подразделения. И мы вдвоём завязали с ними бой, чтобы сковать действия, не дать им отойти", — сказал Герой России после церемонии вручения государственных наград.

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Оксана Попова
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