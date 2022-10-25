Герой России Данилов рассказал о бое с диверсантами ВСУ "до последнего магазина"
Командир роты морпехов Данилов рассказал о бое с диверсантами ВСУ до последнего магазина
Командир роты морской пехоты, Герой России Александр Данилов. Обложка © Минобороны РФ
Командир роты морской пехоты, Герой России Александр Данилов рассказал о бое с украинскими диверсантами "до последнего магазина". По его словам, бойцы ВСУ пытались передать сведения о замаскированной российской технике.
Данилов указал, что диверсионно-разведывательная группа противника проникла в район, где была замаскирована военная техника. Диверсанты вскрыли стоянку техники, расположение войск и пытались отойти к своим, чтобы передать эти данные.
"В ходе отхода они сначала нарвались на двух командиров штурмовых групп, которые получили ранения, завязали с ними бой. И в дальнейшем [диверсионная группа] вышла на мой командно-наблюдательный пункт командира, на котором я находился вместе с командиром соседнего подразделения. И мы вдвоём завязали с ними бой, чтобы сковать действия, не дать им отойти", — сказал он после церемонии вручения государственных наград.
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