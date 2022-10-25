Герой России Данилов рассказал о бое с диверсантами ВСУ "до последнего магазина"

Данилов указал, что диверсионно-разведывательная группа противника проникла в район, где была замаскирована военная техника. Диверсанты вскрыли стоянку техники, расположение войск и пытались отойти к своим, чтобы передать эти данные.

"В ходе отхода они сначала нарвались на двух командиров штурмовых групп, которые получили ранения, завязали с ними бой. И в дальнейшем [диверсионная группа] вышла на мой командно-наблюдательный пункт командира, на котором я находился вместе с командиром соседнего подразделения. И мы вдвоём завязали с ними бой, чтобы сковать действия, не дать им отойти", — сказал он после церемонии вручения государственных наград.