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Регион
Опубликовано 25 октября 2022, 05:53
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В Народной милиции ДНР рассказали о смене тактики ВСУ

Сержант НМ ДНР Шалыгин: ВСУ стали использовать тактику "наскока" при атаках

Военнослужащие украинской армии начали применять новую тактику при атаках на российские позиции. Об этом рассказал РИА "Новости" вернувшийся из плена сержант из ДНР Алексей Шалыгин.

"Кардинально, можно сказать, [поменялся стиль военных действий]. То обычно артиллерия работает, стреляют, мы чисто заградительные там. В последнее время уже начали [ездить] на "хаммерах", пулемёты на джипах, выскакивают, из пулемётов долбят, прикрывают, а пехота уже их, небольшие группы... заскакивают ДРГ (диверсионно-разведывательные группы. — Прим. Лайфа) и начинают: или в плен берут, или вырезают, убивают. Вот это так у них началось, наскоками", — признался боец.

Кроме того, военнослужащий обратил внимание на улучшенную экипировку ВСУ, в том числе и средства связи, которые помогают им координировать действия.

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Ранее Лайф рассказывал, что освобождённые по обмену с Украиной пленные доставлены на территорию России. Прибыв на родину, они признаются, что прежде всего хотят повидать родных. Кто-то провёл в плену почти восемь месяцев — с самого начала специальной военной операции. Многие звонят своим близким, порадовать, что уже почти дома.

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Unsplash

Оксана Попова
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