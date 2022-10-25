Путин поздравил российских таможенников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной таможенной службы с профессиональным праздником. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с Днём таможенника РФ. На протяжении многих лет ФТС России вносит весомый вклад в обеспечение экономической безопасности и защиту национальных интересов страны, играет значимую роль в пополнении федерального бюджета, в формировании благоприятных условий для предпринимательской деятельности", — отметил Путин.

По словам главы государства, в условиях беспрецедентного внешнего давления сотрудники таможни постоянно совершенствуются, внедряют цифровые технологии и электронные сервисы, а также стремятся сделать службу динамично развивающимся и современным ведомством.

"Убеждён, что и впредь вы будете действовать твёрдо и решительно, чётко выполнять свой профессиональный долг, беречь лучшие традиции ветеранов, честно служить Отечеству", — добавил российский лидер.