Минфин Турции: Анкара попросила "Газпром" об отсрочке платежей
Минфин Турции: Анкара добивается скидки на газ и попросила "Газпром" об отсрочке платежей
Глава Минфина Турции Нуреддин Небати сообщил, что страна надеется получить скидку на российский газ. Кроме того, республика попросила "Газпром" об отсрочке платежей на некоторое время, пишет Financial Times.
"Турция добивается скидки на газ из РФ, а также попросила компанию "Газпром" о возможности отсрочить платежи", — сказал министр казначейства и финансов республики в беседе с газетой.
Небати также выразил надежду, что по обоим направлениям удастся получить "хорошие новости".
Кстати, ранее президент РФ Владимир Путин предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану построить ещё один газопровод и сформировать на территории Турции газовый хаб. Он подчеркнул, что создание хаба позволило бы "регулировать на нормальном рыночном уровне, без всякой политической окраски", цены на газ, которые сегодня "заоблачные".