Минфин Турции: Анкара попросила "Газпром" об отсрочке платежей

Глава Минфина Турции Нуреддин Небати сообщил, что страна надеется получить скидку на российский газ. Кроме того, республика попросила "Газпром" об отсрочке платежей на некоторое время, пишет Financial Times.

"Турция добивается скидки на газ из РФ, а также попросила компанию "Газпром" о возможности отсрочить платежи", — сказал министр казначейства и финансов республики в беседе с газетой.

Небати также выразил надежду, что по обоим направлениям удастся получить "хорошие новости".