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25 октября, 06:46

2 кг в тротиловом эквиваленте: Пять человек пострадали в результате подрыва авто в Мелитополе

Не менее пяти человек пострадали в результате подрыва автомобиля в Мелитополе

Не менее пяти человек пострадали в результате взрыва около здания ЗаТВ в Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Последствия взрыва в Мелитополе Запорожской области. Видео © Telegram / nsdelzap1, alexandr_malkevich

По его словам, всё произошло сегодня утром, когда работники областного телеканала ЗаТВ в Мелитополе шли на работу.

"Взорвали начинённую взрывчаткой машину у здания телецентра. <...> Пострадало пять человек — сотрудники холдинга "ЗаМедиа" и другие мирные жители. Никаких военных здесь нет", — написал он в своём телеграм-канале.

  • Последствия взрыва в Мелитополе Запорожской области. Обложка © Telegram / Media Малькевич
    Последствия взрыва в Мелитополе Запорожской области. Обложка © Telegram / Media Малькевич
  • Последствия взрыва в Мелитополе Запорожской области. Обложка © Telegram / Media Малькевич
    Последствия взрыва в Мелитополе Запорожской области. Обложка © Telegram / Media Малькевич
  • Последствия взрыва в Мелитополе Запорожской области. Обложка © Telegram / Media Малькевич
    Последствия взрыва в Мелитополе Запорожской области. Обложка © Telegram / Media Малькевич
  • Последствия взрыва в Мелитополе Запорожской области. Обложка © Telegram / Media Малькевич
    Последствия взрыва в Мелитополе Запорожской области. Обложка © Telegram / Media Малькевич

Последствия взрыва в Мелитополе Запорожской области. Обложка © Telegram / Media Малькевич

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Мощность взрывчатки — полтора-два килограмма в тротиловом эквиваленте, уточнил Малькевич. Существенно повреждено имущество СМИ, удар пришёлся в том числе и по студии "ЗаРадио".

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Ранее Лайф писал, что в Брянской области вчера вечером на перегоне между Новозыбковом и Злынкой сработало неизвестное взрывное устройство, оказались повреждены железнодорожные пути. В результате взрыва никто не пострадал.

Обложка ©

Telegram / Media Малькевич

Николь Вербер

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