2 кг в тротиловом эквиваленте: Пять человек пострадали в результате подрыва авто в Мелитополе
Не менее пяти человек пострадали в результате подрыва автомобиля в Мелитополе
Не менее пяти человек пострадали в результате взрыва около здания ЗаТВ в Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.
Последствия взрыва в Мелитополе Запорожской области. Видео © Telegram / nsdelzap1, alexandr_malkevich
По его словам, всё произошло сегодня утром, когда работники областного телеканала ЗаТВ в Мелитополе шли на работу.
"Взорвали начинённую взрывчаткой машину у здания телецентра. <...> Пострадало пять человек — сотрудники холдинга "ЗаМедиа" и другие мирные жители. Никаких военных здесь нет", — написал он в своём телеграм-канале.
Мощность взрывчатки — полтора-два килограмма в тротиловом эквиваленте, уточнил Малькевич. Существенно повреждено имущество СМИ, удар пришёлся в том числе и по студии "ЗаРадио".
Ранее Лайф писал, что в Брянской области вчера вечером на перегоне между Новозыбковом и Злынкой сработало неизвестное взрывное устройство, оказались повреждены железнодорожные пути. В результате взрыва никто не пострадал.
Telegram / Media Малькевич