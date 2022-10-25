2 кг в тротиловом эквиваленте: Пять человек пострадали в результате подрыва авто в Мелитополе

Не менее пяти человек пострадали в результате взрыва около здания ЗаТВ в Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Последствия взрыва в Мелитополе Запорожской области. Видео © Telegram / nsdelzap1, alexandr_malkevich

По его словам, всё произошло сегодня утром, когда работники областного телеканала ЗаТВ в Мелитополе шли на работу.

"Взорвали начинённую взрывчаткой машину у здания телецентра. <...> Пострадало пять человек — сотрудники холдинга "ЗаМедиа" и другие мирные жители. Никаких военных здесь нет", — написал он в своём телеграм-канале.









Мощность взрывчатки — полтора-два килограмма в тротиловом эквиваленте, уточнил Малькевич. Существенно повреждено имущество СМИ, удар пришёлся в том числе и по студии "ЗаРадио".