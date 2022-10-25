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25 октября, 07:03

Власти Польши намерены обязать украинских беженцев самим оплачивать жильё

Euractiv: Польша планирует ужесточить закон о пребывании в стране украинских беженцев

Власти Польши планируют в скором времени ужесточить закон о пребывании в стране украинских беженцев. По данным газеты EurActiv, в частности, половина расходов будет переложена на самих украинцев.

Так, украинские беженцы должны получить национальный идентификационный номер PESEL. Они также будут иметь ограниченный доступ к социальным пособиям, таким как ежемесячные выплаты в размере 500 злотых, и им придётся участвовать в оплате жилья.

"Мы не можем бесконечно финансировать проживание беженцев. У нас всё ещё есть около 80 тысяч беженцев, размещённых в коллективных жилых помещениях, таких как рынки, пожарные или гостевые дома", — приводит газета слова заместителя министра внутренних дел Павла Шефернакера.

Согласно поправкам к закону с января беженцы, проживающие в таких местах более 120 дней, должны будут покрывать 50% расходов. Таким образом власти хотят заставить граждан Незалежной стать самостоятельными.

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Ранее Лайф рассказывал, что власти Польши хотят обязать украинских беженцев оплачивать предоставленное государством жильё. Речь идёт о местах постоянного проживания, где длительное время могут находиться граждане, в частности об общежитиях или отелях. В таком жилье проживает около 80 тысяч беженцев с Украины.

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ТАСС / АР / Sergei Grits

Оксана Попова

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