Власти Польши намерены обязать украинских беженцев самим оплачивать жильё

Власти Польши планируют в скором времени ужесточить закон о пребывании в стране украинских беженцев. По данным газеты EurActiv, в частности, половина расходов будет переложена на самих украинцев.

Так, украинские беженцы должны получить национальный идентификационный номер PESEL. Они также будут иметь ограниченный доступ к социальным пособиям, таким как ежемесячные выплаты в размере 500 злотых, и им придётся участвовать в оплате жилья.

"Мы не можем бесконечно финансировать проживание беженцев. У нас всё ещё есть около 80 тысяч беженцев, размещённых в коллективных жилых помещениях, таких как рынки, пожарные или гостевые дома", — приводит газета слова заместителя министра внутренних дел Павла Шефернакера.

Согласно поправкам к закону с января беженцы, проживающие в таких местах более 120 дней, должны будут покрывать 50% расходов. Таким образом власти хотят заставить граждан Незалежной стать самостоятельными.