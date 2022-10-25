В Израиле призвали Зеленского заткнуться после его упрёков

В Израиле раскритиковали украинского президента Владимира Зеленского из-за его нескончаемых требований помочь Незалежной. Читатели The Jerusalem Post призвали его заткнуться и наконец перестать "приносить в жертву" Иерусалим.

"Вам лучше заткнуться, и вы могли бы предотвратить этот конфликт, отказавшись от вступления в НАТО, и перестать пытаться принести в жертву Израиль…" — заявил комментатор.

Один из пользователей отметил, что политик сильно "действует на нервы", а другой добавил, что устал от постоянных просьб и требований президента. По его словам, Зеленский явно считает, что Израиль ему что-то должен, хотя это совсем не так.

"Есть ли союзник Украины, которого Зеленский ещё не оскорблял?" — поинтересовался другой читатель.

Пользователи считают, что Украина не вправе сваливать все свои проблемы на другие государства. По их мнению, Зеленский решил бросить вызов России, подав заявку в НАТО.

"Решения имеют последствия. Израиль не слепой герой", — добавили комментаторы.