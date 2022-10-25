В Израиле призвали Зеленского заткнуться после его упрёков
Читатели The Jerusalem Post призвали Зеленского заткнуться после наглых требований к Израилю
В Израиле раскритиковали украинского президента Владимира Зеленского из-за его нескончаемых требований помочь Незалежной. Читатели The Jerusalem Post призвали его заткнуться и наконец перестать "приносить в жертву" Иерусалим.
"Вам лучше заткнуться, и вы могли бы предотвратить этот конфликт, отказавшись от вступления в НАТО, и перестать пытаться принести в жертву Израиль…" — заявил комментатор.
Один из пользователей отметил, что политик сильно "действует на нервы", а другой добавил, что устал от постоянных просьб и требований президента. По его словам, Зеленский явно считает, что Израиль ему что-то должен, хотя это совсем не так.
"Есть ли союзник Украины, которого Зеленский ещё не оскорблял?" — поинтересовался другой читатель.
Пользователи считают, что Украина не вправе сваливать все свои проблемы на другие государства. По их мнению, Зеленский решил бросить вызов России, подав заявку в НАТО.
"Решения имеют последствия. Израиль не слепой герой", — добавили комментаторы.
Ранее Зеленский пожаловался, что Израиль не содействует защите воздушного пространства Украины. Политик уточнил, что Незалежной помогают многие демократические страны, а также отметил, что у Киева пока "нет своего "Железного купола". У Украины, по его мнению, отсутствуют современные и эффективные системы ПВО и ПРО, которые могли бы обезопасить небо.
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky