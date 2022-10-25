СБУ опрашивает пленных о принадлежности Крыма и об отношении к Путину, России и СВО

Сотрудники СБУ подробно расспрашивали российских военнопленных об их отношении к спецоперации, президенту РФ Владимиру Путину, Русскому миру и самой Украине. Для этого был даже создан специальный опросник, рассказал РИА "Новости" освобождённый из плена военнослужащий ДНР Владислав Егильницкий.

Освобождённый из плена военный НМ ДНР сообщил об анкетировании военнопленных сотрудниками СБУ. Видео © РИА "Новости"

"Там есть опросник военнопленного у них специальный. Плюс ещё анкета про наших родителей, про родственников, какого они настроения, настроены ли они к России, как вы относитесь к Русскому миру, естественно. Вот эти вопросы: чей Крым и такого плана. В общем, они пытались узнать всё, что мы можем им сказать", — поделился он.

СБУ интересовало не только личное мнение военнопленного, но и настроения его родственников. Также вопросы касались полигонов РФ, количества техники, которую видел солдат, и обозначений на ней. По словам Егильницкого, все ответы документировались украинской службой, а протоколы допроса давались пленным на подпись.