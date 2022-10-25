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25 октября, 07:53

Косметологи придумали, как омолодиться за счёт "зомби-клеток", но процедура вызывает рак

Учёные из США предупредили об опасности популярной процедуры по омоложению, избавляющей от "зомби-клеток"

Биологи из Калифорнийского университета пришли к выводу, что избавление организма от клеток, которые уже отработали свой срок, влечёт за собой высокие риски заболевания онкологией. Таким образом, лечение сенолитиками — антивозрастными препаратами, которые "очищают" от стареющих клеток, — может вызвать опасные побочные эффекты, предупреждают учёные.

Оказывается, так называемые клетки-зомби тоже нужны организму: без них он не будет способен сохранять защитный барьер, который не позволяет проникнуть чужеродным элементам и опасным химическим веществам, сообщает РИА "Новости". Авторы исследования подчёркивают, что всё это не отменяет преимуществ омоложения сенолитиками, но их действие должно быть избирательным и ни в коем случае не затрагивающим полезные клетки, участвующие в иммунных процессах и регенерации.

Впрочем, при большом количестве "клеток-зомби" риск для здоровья тоже возрастает. Со временем они могут стать причиной развития болезни Альцгеймера, артрита, артроза и других недугов.

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Shutterstock

Марина Калегина

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