Косметологи придумали, как омолодиться за счёт "зомби-клеток", но процедура вызывает рак
Учёные из США предупредили об опасности популярной процедуры по омоложению, избавляющей от "зомби-клеток"
Биологи из Калифорнийского университета пришли к выводу, что избавление организма от клеток, которые уже отработали свой срок, влечёт за собой высокие риски заболевания онкологией. Таким образом, лечение сенолитиками — антивозрастными препаратами, которые "очищают" от стареющих клеток, — может вызвать опасные побочные эффекты, предупреждают учёные.
Оказывается, так называемые клетки-зомби тоже нужны организму: без них он не будет способен сохранять защитный барьер, который не позволяет проникнуть чужеродным элементам и опасным химическим веществам, сообщает РИА "Новости". Авторы исследования подчёркивают, что всё это не отменяет преимуществ омоложения сенолитиками, но их действие должно быть избирательным и ни в коем случае не затрагивающим полезные клетки, участвующие в иммунных процессах и регенерации.
Впрочем, при большом количестве "клеток-зомби" риск для здоровья тоже возрастает. Со временем они могут стать причиной развития болезни Альцгеймера, артрита, артроза и других недугов.
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