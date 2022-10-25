ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 октября 2022, 07:46
3630

Стремоусов: Фронт на Херсонском направлении держится стабильно и постоянно укрепляется

На линии боевого соприкосновения ситуация стабильная, а фронт на Херсонском направлении укрепляется. Об этом рассказал заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов.

"Фронт держится стабильно и постоянно укрепляется", — сказал он в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Кроме того, он подчеркнул, что все действия спящих ячеек в Херсонской области, "так называемых званых ждунов и барыг, которые не теряют надежды нажиться", фиксируются властями региона.

Украинские силовики обстреляли авто с людьми под Херсоном, один человек погиб
Украинские силовики обстреляли авто с людьми под Херсоном, один человек погиб

Ранее Стремоусов также сообщал, что Вооружённые силы России отразили все попытки украинских военных пробить линию обороны в Херсонской области, ВСУ несут очень большие потери в живой силе и технике, включая танки и бронетранспортёры.

BannerImage

ТАСС / Владимир Гердо

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar