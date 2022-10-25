Стремоусов: Фронт на Херсонском направлении держится стабильно и постоянно укрепляется
На линии боевого соприкосновения ситуация стабильная, а фронт на Херсонском направлении укрепляется. Об этом рассказал заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов.
"Фронт держится стабильно и постоянно укрепляется", — сказал он в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
Кроме того, он подчеркнул, что все действия спящих ячеек в Херсонской области, "так называемых званых ждунов и барыг, которые не теряют надежды нажиться", фиксируются властями региона.
Ранее Стремоусов также сообщал, что Вооружённые силы России отразили все попытки украинских военных пробить линию обороны в Херсонской области, ВСУ несут очень большие потери в живой силе и технике, включая танки и бронетранспортёры.
ТАСС / Владимир Гердо