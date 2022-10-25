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25 октября, 07:58

Хакеры стали рассылать вредоносные письма, обещающие "отсрочку" от призыва

В "Лаборатории Касперского" сообщили об опасности писем с "отсрочкой" от армии

В России активизировались мошенники, которые используют тему мобилизации для шпионажа за предприятиями. Схема простая: хакеры рассылают сотрудникам фирм заражённые электронные письма с темой об отсрочке от призыва. Об этом рассказали РИА "Новости" в "Лаборатории Касперского".

"Лаборатория Касперского" обнаружила целевую атаку на крупные компании в России. Главной целью злоумышленников был шпионаж, а проникнуть в организации они пытались с помощью вредоносного документа об отсрочке от службы", — пояснили в компании.

Когда ничего не подозревающий работник открывает такое письмо, то находит прикреплённый к нему документ, в котором содержится просьба "сформировать и направить списки специалистов организации для получения отсрочки от службы", уточнили в "Лаборатории Касперского". Параллельно с открытием файла скачивается вирус-троянец, он отправляет сведения на командный сервер.

"Для противодействия подобным многокомпонентным угрозам компаниям необходимо не только внедрять комплексные системы для обеспечения защиты, включая решения класса XDR, но и проводить обучение всех сотрудников правилам кибербезопасности с регулярными проверками", — добавил эксперт по кибербезопасности компании Денис Паринов.

Слухи словно мухи: 7 самых популярных фейков о частичной мобилизации

Слухи словно мухи: 7 самых популярных фейков о частичной мобилизации

Ранее Лайф писал, что мошенники, пользуясь психологическим состоянием подпавших под частичную мобилизацию и слабой информированностью населения, быстро придумали новый способ нажиться. Злоумышленники создают ресурсы, на которых россиянам обещают выплаты. Так, на одном из подобных сайтов сказано, что каждый гражданин может принять участие в программе "ZaНаших", связанной с проведением спецоперации на Украине, и получить шесть с половиной тысяч рублей помощи.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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