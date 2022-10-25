Киев попытался задобрить Штайнмайера, подарив ему букетик с намёком
Украинские железнодорожники вручили Штайнмайеру букет ирисов в надежде на поставку одноимённых систем ПВО IRIS-T
Президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, который сегодня утром впервые с начала спецоперации прибыл на Украину, в купе направлявшегося в Киев поезда ожидал букетик ирисов в цветах украинского флага. Такую фотографию во вторник опубликовала пресс-служба Украинских железных дорог ("Укрзализныци"). В оформлении композиции усматривается намёк на положительное для Киева завершение переговоров о поставке систем ПВО IRIS-T, которые Германия может передать ВСУ.
Украинские железнодорожники вручили Штайнмайеру букет ирисов в надежде на поставку одноимённых систем ПВО IRIS-T. Фото © Пресс-служба "Укрзализныци"
"Концентрация ирисов на фото в купе нашего утреннего дипломатического поезда не случайна: любовь к ирисам у нас общая, что поделаешь", — говорится в сообщении железнодорожников.
IRIS-T — это ракета класса "воздух – воздух" малой дальности, оснащённая охлаждаемой инфракрасной головкой самонаведения. Разработка велась под руководством Германии кооперацией из шести стран-участниц в качестве замены AIM-9 Sidewinder.
Лайф уже рассказывал, что изначально визит президента ФРГ на Украину должен был состояться в апреле, но этого не случилось. Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве — якобы из-за его "тесных связей" с Россией. А затем и сам Штайнмайер отменил запланированный на 20 октября визит в Киев, который согласовывался в течение нескольких недель. Случилось это на фоне активной фазы российской спецоперации. И вот с третьего раза немецкий политик наконец добрался до Киева.
ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN