Киев попытался задобрить Штайнмайера, подарив ему букетик с намёком

Президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, который сегодня утром впервые с начала спецоперации прибыл на Украину, в купе направлявшегося в Киев поезда ожидал букетик ирисов в цветах украинского флага. Такую фотографию во вторник опубликовала пресс-служба Украинских железных дорог ("Укрзализныци"). В оформлении композиции усматривается намёк на положительное для Киева завершение переговоров о поставке систем ПВО IRIS-T, которые Германия может передать ВСУ.