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Регион
Опубликовано 25 октября 2022, 08:22
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Отправившийся в зону СВО Рогозин взял позывной Космос

Отправившийся в зону СВО Дмитрий Рогозин. Фото © Телеграм-канал РОГОZИН

Отправившийся в зону СВО Дмитрий Рогозин. Фото © Телеграм-канал РОГОZИН

Бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отправился в зону проведения специальной военной операции и взял себе позывной Космос.

"Космос — это мой позывной для радиообмена", — подтвердил Рогозин РИА "Новости".

При этом он также выложил в телеграм-канале несколько фотографий в боевой экипировке вместе с командирами батальонов ДНР. На кадрах видно нашивку "Космос" на груди у Рогозина.

Отправившийся в зону СВО Дмитрий Рогозин. Фото © Телеграм-канал РОГОZИН

Отправившийся в зону СВО Дмитрий Рогозин. Фото © Телеграм-канал РОГОZИН

Отправившийся в зону СВО Дмитрий Рогозин. Фото © Телеграм-канал РОГОZИН

Отправившийся в зону СВО Дмитрий Рогозин. Фото © Телеграм-канал РОГОZИН

"С комбатами Шахтёром, Злым и героем ДНР Абхазом (интербатальон "Пятнашка"), а также полковником Корпуса ДНР политруком Басуриным. Мужчины, с которыми я подружился на передовой и в расположении частей, вызывают искреннее уважение... Вместе — горы свернём", — написал экс-глава "Роскосмоса".

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Напомним, что 15 июля президент РФ Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности гендиректора "Роскосмоса". На его место назначен Юрий Борисов. В Кремле заявляли, что отставка не связана с какими-либо претензиями к работе Рогозина, а премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал, что экс-глава "Роскосмоса" вскоре "займёт своё место в строю". В конце октября Рогозин подтвердил, что находится в зоне спецоперации.

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Александра Вишнякова
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