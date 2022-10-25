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25 октября, 08:22

Отправившийся в зону СВО Рогозин взял позывной "Космос"

<p>Отправившийся в зону СВО Дмитрий Рогозин. Фото © телеграм-канал<a href="https://t.me/rogozin_do/3391?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> РОГОZИН</a></p>

Отправившийся в зону СВО Дмитрий Рогозин. Фото © телеграм-канал РОГОZИН

Бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отправился в зону проведения специальной военной операции и взял себе позывной "Космос".

"Космос" — это мой позывной для радиообмена", подтвердил Рогозин РИА "Новости".

При этом он также выложил в телеграм-канале несколько фотографий в боевой экипировке вместе с командирами батальонов ДНР. На кадрах видно нашивку "Космос" на груди у Рогозина.

Отправившийся в зону СВО Дмитрий Рогозин. Фото © телеграм-канал РОГОZИН

Отправившийся в зону СВО Дмитрий Рогозин. Фото © телеграм-канал РОГОZИН

Отправившийся в зону СВО Дмитрий Рогозин. Фото © телеграм-канал РОГОZИН

Отправившийся в зону СВО Дмитрий Рогозин. Фото © телеграм-канал РОГОZИН

"С комбатами Шахтёром, Злым и героем ДНР Абхазом (интербатальон "Пятнашка"), а также полковником Корпуса ДНР политруком Басуриным. Мужчины, с которыми я подружился на передовой и в расположении частей, вызывают искреннее уважение... Вместе — горы свернём", — написал экс-глава "Роскосмоса".

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Напомним, что 15 июля президент РФ Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности гендиректора "Роскосмоса". На его место назначен Юрий Борисов. В Кремле заявляли, что отставка не связана с какими-либо претензиями к работе Рогозина, а премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал, что экс-глава "Роскосмоса" вскоре "займёт своё место в строю". В конце октября Рогозин подтвердил, что находится в зоне спецоперации.

Александра Вишнякова

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