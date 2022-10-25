Отправившийся в зону СВО Рогозин взял позывной "Космос"

Бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отправился в зону проведения специальной военной операции и взял себе позывной "Космос".

"Космос" — это мой позывной для радиообмена", — подтвердил Рогозин РИА "Новости".

При этом он также выложил в телеграм-канале несколько фотографий в боевой экипировке вместе с командирами батальонов ДНР. На кадрах видно нашивку "Космос" на груди у Рогозина.

Отправившийся в зону СВО Дмитрий Рогозин. Фото © телеграм-канал РОГОZИН

Отправившийся в зону СВО Дмитрий Рогозин. Фото © телеграм-канал РОГОZИН