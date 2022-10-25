Отправившийся в зону СВО Рогозин взял позывной Космос
Бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отправился в зону проведения специальной военной операции и взял себе позывной Космос.
"Космос — это мой позывной для радиообмена", — подтвердил Рогозин РИА "Новости".
При этом он также выложил в телеграм-канале несколько фотографий в боевой экипировке вместе с командирами батальонов ДНР. На кадрах видно нашивку "Космос" на груди у Рогозина.
"С комбатами Шахтёром, Злым и героем ДНР Абхазом (интербатальон "Пятнашка"), а также полковником Корпуса ДНР политруком Басуриным. Мужчины, с которыми я подружился на передовой и в расположении частей, вызывают искреннее уважение... Вместе — горы свернём", — написал экс-глава "Роскосмоса".
Напомним, что 15 июля президент РФ Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности гендиректора "Роскосмоса". На его место назначен Юрий Борисов. В Кремле заявляли, что отставка не связана с какими-либо претензиями к работе Рогозина, а премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал, что экс-глава "Роскосмоса" вскоре "займёт своё место в строю". В конце октября Рогозин подтвердил, что находится в зоне спецоперации.