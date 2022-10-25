Россиян предупредили о наступлении "яркого сезона" гриппа

Эпидемический сезон гриппа в этом году начнётся в ноябре, заявил гендиректор контрактно-исследовательской компании КЭГ, иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков. По его словам, сезон 2022/2023 будет самым ярким за последние годы.

"Грипп начнёт вносить значительный вклад в общую эпидемиологическую ситуацию начиная с ноября этого года. Это не значит, что сейчас заболеваемость — ноль, она уже не ноль, но в ноябре будет более-менее существенная, а дальше по нарастающей", — приводит его слова радио Sputnik.

Эксперт заверил, что текущий сезон гриппа будет более заметным, нежели предыдущие, виной тому пандемия коронавируса. По его словам, благодаря антиковидным мерам люди на протяжении двух лет почти не видели гриппа и, соответственно, не приобрели иммунитета.

Врач рассказал, что в России есть несколько вирусов гриппа, но наибольшую тревогу из-за своей заразности вызывает новый вариант — H3N2. Однако не стоит отчаиваться, ведь обезопасить себя от неприятной инфекции поможет вакцинация. Как отметил Крючков, лучше всего сделать прививку к ноябрю или в начале месяца, чтобы сформировалась иммунная защита к разгару периода повышенной заболеваемости. При этом иммунолог призвал не паниковать, по его словам, завершение сезона гриппа ожидается уже весной, условно в апреле.