Учёные включили котикам голоса их хозяев и пришли к выводу, от которого ваше сердечко растает

Исследователи из Университета Западный Париж – Нантер-ля-Дефанс доказали, что домашние кошки лучше реагируют на голос хозяина, чем на голос незнакомца. Такие замурчательные выводы были опубликованы в журнале Animal Cognition.

По мнению учёных, в отличие от собак, которые реагируют на обращённую к ним речь любого человека, кошки воспринимают только голос тех людей, которых считают своими владельцами. Это может свидетельствовать о том, что кошки и их хозяева используют уникальную форму общения друг с другом.

В главном эксперименте приняли участие шестнадцать усатых подопытных, которым включали фразы, записанные их хозяевами в привычной жизни, когда те общались со своими питомцами. Затем кошкам проиграли те же фразы, но произнесённые незнакомыми людьми. И, наконец, животные услышали, как эти реплики их хозяева произносили отвлечённо, с обычной спокойной интонацией. Когда животные слышали ласковые голоса своих хозяев, они чаще шевелили ушами, смотрели по сторонам и проявляли другие формы активности. Когда включалась запись, где хозяин произносил те же фразы, но с обычной интонацией, хвостатые вообще не обращали на звуки внимания, как и на ласковую речь незнакомцев.