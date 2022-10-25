В России уже пять дней фиксируется менее десяти тысяч заболевших коронавирусом в сутки

За сутки в России зарегистрировано 6578 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Согласно их данным, количество заболевших за день уже на протяжении пяти дней составляет менее десяти тысяч.

За сегодняшний день также выявлено 84 летальных исхода, что стало минимальным значением с 12 сентября. Кроме того, увеличилось количество выздоровевших пациентов — 12 912 против 8329 днём ранее, до 20 740 347. Также за весь период пандемии коронавируса всего заболели 21 386 842 россиянина, а скончались в результате болезни — 389 710.