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25 октября, 08:36

В России уже пять дней фиксируется менее десяти тысяч заболевших коронавирусом в сутки

За сутки в России зарегистрировано 6578 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Согласно их данным, количество заболевших за день уже на протяжении пяти дней составляет менее десяти тысяч.

За сегодняшний день также выявлено 84 летальных исхода, что стало минимальным значением с 12 сентября. Кроме того, увеличилось количество выздоровевших пациентов — 12 912 против 8329 днём ранее, до 20 740 347. Также за весь период пандемии коронавируса всего заболели 21 386 842 россиянина, а скончались в результате болезни — 389 710.

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А ранее Лайф писал, что учёные нашли подтверждения лабораторного происхождения коронавируса. Как заявил немецкий исследователь Валентин Бруттель, вместе с коллегами он нашёл подтверждения искусственного создания вируса. По его словам, ещё летом 2021 года он заметил первые аномалии в геноме SARS-CoV-2.

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Freepik

Николь Вербер
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