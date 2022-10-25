Ресторатор рассказал, что изменится после смены названия KFC на Rostic's

Смена названия сети заведений KFC в России на Rostic's не скажется на качестве блюд и сервисе, но может вызвать отток клиентов, которые шли туда из-за популярности торговой марки. Так прокомментировал объявленный компанией ребрендинг вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.

"У ресторанов быстрого питания KFC есть все модели работы, есть известное название, есть наработанные схемы и есть российские поставщики. Я не понимаю, почему после смены бренда должно произойти ухудшение качества", — рассказал он в интервью радио Sputnik.

По его словам, Rostic's незнаком россиянам. Этот бренд был продан очень давно, поэтому сегодня любители фастфуда совсем его не воспринимают. Миронов добавил, что название известно лишь узкому кругу специалистов, работающих в сегменте общепита, а молодёжь, являющаяся основным клиентом подобных кафе, про Rostic's ничего не слышала.