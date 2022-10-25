В Роскомнадзоре рассказали о длительных "бомбардировках" российских интернет-ресурсов
Средняя продолжительность DDoS-атак на российские ресурсы в мае достигла 57 часов
С начала специальной военной операции длительность DDoS-атак на российские ресурсы увеличилась. Как сообщил на форуме "Спектр" глава Роскомнадзора Андрей Липов, уже в мае средняя продолжительность каждой из них достигала 57 часов против 12 минут в феврале – марте 2021 года.
По словам Липова, благодаря слаженным и оперативным действиям специалистов Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, с первых дней СВО удалось отразить множество DDoS-атак. Глава Роскомнадзора указал, что ежедневно "бомбардировкам в Сети" подвергались сотни российских ресурсов.
"Существенно возросла мощность атак, а средняя продолжительность каждой из них в мае достигала 57 часов. Для сравнения: в феврале – марте 2021-го года этот показатель не превышал двенадцати минут", — сказал он.
Ранее платёжная система "Мир" подверглась масштабной DDoS-атаке со стороны украинских хакеров. Это произошло на фоне новостей о возможном отказе некоторых дружественных России стран работать с системой. Кроме того, была атакована Национальная система платёжных карт.
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