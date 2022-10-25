Саботирующих оборот рубля коммерсантов будут выдворять из Херсонской области

В Херсонской области будут выдворять на Украину коммерсантов, саботирующих оборот рубля, заявил замглавы региона Кирилл Стремоусов.

В Херсоне в магазине "Апельсин" мужчине отказались продавать пельмени за рубли. Видео © Telegram / ZAREVO

Поводом для подобного решения послужили случаи, когда жителей отказывались обслуживать в местных магазинах. Так, например, один из недовольных покупателей даже снял происходящее на видео. Кадры в телеграм-канале разместила замгубернатора региона Екатерина Губарева. На них в магазине "Апельсин" мужчине отказались продавать пельмени за рубли, хотя цены указаны именно в российской валюте.

"Ситуация, складывающаяся в городе Херсоне, где сегодня многие "ждуны" попытались поднять головы, абсолютно контролируема. Жители Херсона, которые сегодня остаются в городе, фиксируют отказ принимать рубли в расчётах за продукты питания", — написал Стремоусов.

При этом замглавы области заверил, что все пытающиеся нажиться на ситуации обязательно будут привлечены к ответственности по законам военного времени.

"Херсон никто не сдаёт и сдавать не собирается. Все, кто сегодня не услышит Администрацию Херсонской области, будут выдворены на территорию "укрорейха", — добавил он.