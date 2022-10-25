Воинственная политика США и Европы против экономики России надолго подорвала доверие мира к американскому доллару, пишет обозреватель китайской газеты "Хуаньцю Шибао" Ляо Чжэнжун.

По его словам, из-за действий Запада международное экономическое сотрудничество теперь политизировано, а торгово-экономические связи превратились в оружие. Чжэнжун подчеркнул, что США и Европа использовали своё доминирующее положение, чтобы угрожать санкциями, заставляя другие страны принять их требования.

Однако все попытки создать новый экономический порядок без учёта голоса России обречены на провал, уверен обозреватель. Журналист напомнил, что США и Европа отключили крупные российские финансовые учреждения от SWIFT, заморозили валютные резервы РФ и даже хотели их конфисковать, таким образом лишь подорвав доверие к доллару.

"Подобные действия подтолкнули все страны к поиску альтернативных валютных решений, и в будущем это окажет глубокое влияние на гегемонию американской валюты", — говорится в публикации.

По прогнозу обозревателя, в долгосрочной перспективе доминирование доллара постепенно сойдёт на нет, и тогда международная валютная система подвергнется структурным изменениям.