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25 октября, 09:20

Россия и Турция достигли соглашения о переговорах по газовому хабу

Министр энергетики Турции заявил о начале работы по договорённости с Россией о газовом хабе

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез сообщил, что между Анкарой и Москвой достигнуто принципиальное соглашение о создании газового хаба, турецкая сторона уже начала выполнять свою часть работы.

"Сначала мы рассмотрим нашу часть работы. Мы начали это. Друзья работают в Botaş, Epiaş (энергетические компании. — Прим. Лайфа). В принципе, достигнуто соглашение относительно переговоров. Сначала нам нужно закончить работы на нашей стороне", цитирует Донмёза РИА "Новости".

Песков заявил, что создание газового хаба в Турции отвечает интересам обеих стран

Песков заявил, что создание газового хаба в Турции отвечает интересам обеих стран

Напомним, что 13 октября президент России Владимир Путин предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану построить ещё один газопровод и сформировать на территории Турции газовый хаб. Эрдоган позитивно воспринял эту идею. При этом глава "Газпрома" Алексей Миллер допустил, что через хаб будет возможно перенаправить объёмы газа, выпавшие из-за терактов на "Северных потоках".

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Shutterstock

Александра Вишнякова

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