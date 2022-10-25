Россия и Турция достигли соглашения о переговорах по газовому хабу
Министр энергетики Турции заявил о начале работы по договорённости с Россией о газовом хабе
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез сообщил, что между Анкарой и Москвой достигнуто принципиальное соглашение о создании газового хаба, турецкая сторона уже начала выполнять свою часть работы.
"Сначала мы рассмотрим нашу часть работы. Мы начали это. Друзья работают в Botaş, Epiaş (энергетические компании. — Прим. Лайфа). В принципе, достигнуто соглашение относительно переговоров. Сначала нам нужно закончить работы на нашей стороне", — цитирует Донмёза РИА "Новости".
Напомним, что 13 октября президент России Владимир Путин предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану построить ещё один газопровод и сформировать на территории Турции газовый хаб. Эрдоган позитивно воспринял эту идею. При этом глава "Газпрома" Алексей Миллер допустил, что через хаб будет возможно перенаправить объёмы газа, выпавшие из-за терактов на "Северных потоках".
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