Россия и Турция достигли соглашения о переговорах по газовому хабу

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез сообщил, что между Анкарой и Москвой достигнуто принципиальное соглашение о создании газового хаба, турецкая сторона уже начала выполнять свою часть работы.

"Сначала мы рассмотрим нашу часть работы. Мы начали это. Друзья работают в Botaş, Epiaş (энергетические компании. — Прим. Лайфа). В принципе, достигнуто соглашение относительно переговоров. Сначала нам нужно закончить работы на нашей стороне", — цитирует Донмёза РИА "Новости".