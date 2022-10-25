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25 октября, 09:26

"Нас не запугать!": В Мелитополе продолжили работу телеканал и радио "Замедиа", несмотря на теракт

В Мелитополе продолжили работу телеканал и радио "Замедиа", несмотря на теракт

В Мелитополе продолжил работу холдинг "Замедиа", возле которого утром был подорван автомобиль. Пять человек, в том числе журналисты, пострадали. Об этом сообщил гендиректор компании, руководитель Запорожского регионального отделения Союза журналистов России Вадим Кучер.

Гендиректор "Замедиа" Вадим Кучер сообщил о возобновлении работы организации после диверсии. Видео © T.me / Media Малькевич

"Сегодня была совершена подлая атака на наш холдинг, но мы продолжаем работать: в эфире звучит наше "Зарадио", работает телевидение, все подразделения выполняют свои обязанности. Нас не запугать! Мы журналисты! Мы за правду! В правде сила!" сказал он в видеообращении.

Кучер добавил, что все пострадавшие получили лёгкие ранения, один человек госпитализирован, а на месте продолжают работать оперативные службы. Руководитель холдинга обратился к зрителям из самого здания, где ударной волной на нескольких этажах вынесло окна и межкомнатные двери.

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Напомним, сегодня утром в Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв, была подорвана начинённая взрывчаткой машина возле местного телецентра. В результате пострадало пять человек, в том числе сотрудники холдинга "Замедиа".

Обложка ©

T.me / Media Малькевич

Татьяна Миссуми

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