В Мелитополе продолжил работу холдинг "Замедиа", возле которого утром был подорван автомобиль. Пять человек, в том числе журналисты, пострадали. Об этом сообщил гендиректор компании, руководитель Запорожского регионального отделения Союза журналистов России Вадим Кучер.

Гендиректор "Замедиа" Вадим Кучер сообщил о возобновлении работы организации после диверсии. Видео © T.me / Media Малькевич

"Сегодня была совершена подлая атака на наш холдинг, но мы продолжаем работать: в эфире звучит наше "Зарадио", работает телевидение, все подразделения выполняют свои обязанности. Нас не запугать! Мы журналисты! Мы за правду! В правде сила!" — сказал он в видеообращении.

Кучер добавил, что все пострадавшие получили лёгкие ранения, один человек госпитализирован, а на месте продолжают работать оперативные службы. Руководитель холдинга обратился к зрителям из самого здания, где ударной волной на нескольких этажах вынесло окна и межкомнатные двери.