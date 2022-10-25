"Нас не запугать!": В Мелитополе продолжили работу телеканал и радио "Замедиа", несмотря на теракт
В Мелитополе продолжили работу телеканал и радио "Замедиа", несмотря на теракт
В Мелитополе продолжил работу холдинг "Замедиа", возле которого утром был подорван автомобиль. Пять человек, в том числе журналисты, пострадали. Об этом сообщил гендиректор компании, руководитель Запорожского регионального отделения Союза журналистов России Вадим Кучер.
Гендиректор "Замедиа" Вадим Кучер сообщил о возобновлении работы организации после диверсии. Видео © T.me / Media Малькевич
"Сегодня была совершена подлая атака на наш холдинг, но мы продолжаем работать: в эфире звучит наше "Зарадио", работает телевидение, все подразделения выполняют свои обязанности. Нас не запугать! Мы журналисты! Мы за правду! В правде сила!" — сказал он в видеообращении.
Кучер добавил, что все пострадавшие получили лёгкие ранения, один человек госпитализирован, а на месте продолжают работать оперативные службы. Руководитель холдинга обратился к зрителям из самого здания, где ударной волной на нескольких этажах вынесло окна и межкомнатные двери.
Напомним, сегодня утром в Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв, была подорвана начинённая взрывчаткой машина возле местного телецентра. В результате пострадало пять человек, в том числе сотрудники холдинга "Замедиа".
T.me / Media Малькевич