Русские "самураи" уже 8 лет не видели своего сенсея и недовольны, что им подсунули нового

"Официальный" президент Российской федерации кэндо (японское боевое искусство) Руслан Алоев не выполняет свои обязанности и не выходит на связь с подопечными уже восемь лет. Текущий президент Всероссийской федерации кэндо Владислав Толкишевский рассказал Лайфу, что участникам пришлось взять дело в свои руки, но они до сих пор не могут получить аккредитацию у Минспорта и аннулировать выборы, которые, по их словам, были сфабрикованы.

Глава спортивной ассоциации рассказал о попытках РФК получить аккредитацию от Минспорта. Видео © SHOT

Глава "неофициальной" РФК Владислав Толкишевский баллотировался на свой пост в 2021 году, тогда его поддержало большинство любителей боевых искусств. При этом за неделю до выборов его под надуманным предлогом исключили из федерации.

"На самих выборах большинство участников покинуло конференцию, чтобы сорвать кворум, чтобы это мероприятие не было проведено. Однако по непонятным для меня и для всех причинам эта конференция Министерством спорта была признана законной", — рассказал Толкишевский.

С такой же ситуацией столкнулся Вадим Полицинский — президент Ассоциации кэндо на Сахалине. По его словам, по неизвестным причинам один за другим исключали всех, кто претендовал на роль лидера или поднимал неудобные вопросы.

В результате борцы создали свою организацию — "Всероссийская федерация кэндо", однако у неё, в отличие от первой, нет аккредитации. Чтобы официально развивать кэндо дальше, участникам нужно правовое основание. Редакции Лайфа связаться с Алоевым пока не удалось, а вице-президент РФК отказался комментировать ситуацию. Пр этом выдачу ассоциации лицензии уже несколько раз переносили.