Zara возвращается в Россию под новым названием

По информации источника издания, всего планируется открытие четырёх магазинов. В бутиках будут представлены не все коллекции, но одежду брендов Zara и Uniqlo по-прежнему можно купить в CDEK.Shopping. А российский офис Zara продолжит работу под руководством ливанского бизнесмена.

Напомним, что о прекращении работы брендов Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear и Stradivarius) в России стало известно в начале марта этого года. Однако в июне появилась информация, что магазины принадлежащих компании брендов якобы планируют вернуться в страну, чтобы продать продукцию старого сезона и уже осенью представить новую коллекцию. В результате испанцы продолжили работу на маркетплейсах, причём цены на их одежду, со слов поклонников марки, оказались заметно выше, чем в офлайн-магазинах. А в конце августа стало известно, что Zara начала массово увольнять сотрудников из РФ.



