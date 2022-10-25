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25 октября, 09:31

Zara возвращается в Россию под новым названием

Магазины Zara откроются в России под брендом "Новая мода"

Хорошая новость для поклонников бренда Zara: магазин останется в России и откроется под названием "Новая мода" (New fashion). Об этом сообщает газета "Известия".

По информации источника издания, всего планируется открытие четырёх магазинов. В бутиках будут представлены не все коллекции, но одежду брендов Zara и Uniqlo по-прежнему можно купить в CDEK.Shopping. А российский офис Zara продолжит работу под руководством ливанского бизнесмена.

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Напомним, что о прекращении работы брендов Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear и Stradivarius) в России стало известно в начале марта этого года. Однако в июне появилась информация, что магазины принадлежащих компании брендов якобы планируют вернуться в страну, чтобы продать продукцию старого сезона и уже осенью представить новую коллекцию. В результате испанцы продолжили работу на маркетплейсах, причём цены на их одежду, со слов поклонников марки, оказались заметно выше, чем в офлайн-магазинах. А в конце августа стало известно, что Zara начала массово увольнять сотрудников из РФ.


Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке

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