Патриарх Кирилл: Мир сегодня находится перед лицом глобальной ядерной катастрофы
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что мир стоит сегодня перед лицом глобальной ядерной катастрофы. Такое заявление он сделал в ходе выступления на пленуме XXIV Всемирного русского народного собора.
"С сожалением приходится признать, что в XXI веке человечество не обнаруживает особой готовности к следованию по пути жизни, предложенному Создателем. Ныне перед лицом глобальной опасности ядерной катастрофы эти слова звучат с особой напряжённостью", — сказал предстоятель РПЦ.
Ранее патриарх Кирилл заявил, что закрытие храмов на Западе говорит о его упадке и нежизнеспособности. Он также призвал помнить о великих духовных и исторических подвигах народа.
ТАСС / Михаил Терещенко