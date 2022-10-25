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25 октября, 09:36

Патриарх Кирилл: Мир сегодня находится перед лицом глобальной ядерной катастрофы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что мир стоит сегодня перед лицом глобальной ядерной катастрофы. Такое заявление он сделал в ходе выступления на пленуме XXIV Всемирного русского народного собора.

"С сожалением приходится признать, что в XXI веке человечество не обнаруживает особой готовности к следованию по пути жизни, предложенному Создателем. Ныне перед лицом глобальной опасности ядерной катастрофы эти слова звучат с особой напряжённостью", — сказал предстоятель РПЦ.

Макрон попросил папу римского позвонить Путину, патриарху Кириллу и Байдену

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Ранее патриарх Кирилл заявил, что закрытие храмов на Западе говорит о его упадке и нежизнеспособности. Он также призвал помнить о великих духовных и исторических подвигах народа.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Оксана Попова

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