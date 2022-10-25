Патриарх Кирилл: Мир сегодня находится перед лицом глобальной ядерной катастрофы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что мир стоит сегодня перед лицом глобальной ядерной катастрофы. Такое заявление он сделал в ходе выступления на пленуме XXIV Всемирного русского народного собора.

"С сожалением приходится признать, что в XXI веке человечество не обнаруживает особой готовности к следованию по пути жизни, предложенному Создателем. Ныне перед лицом глобальной опасности ядерной катастрофы эти слова звучат с особой напряжённостью", — сказал предстоятель РПЦ.