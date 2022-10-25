Очки не подойдут: Названы предметы, через которые лучше всего наблюдать за солнечным затмением

Наблюдая за солнечным затмением, можно сильно навредить глазам, поэтому лучше смотреть на него через засвеченную плёнку, закопчённую стеклянную пластинку или тонкую металлическую фольгу. Об этом рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублёва.

Эксперт напомнила, что в Москве затмение начнётся в 12:25, когда Луна потихоньку станет загораживать Солнце. Около 13:40 наступит максимальная фаза затмения, когда светило будет закрыто на две трети и станет похоже на месяц. После Луна постепенно начнёт сходить и в 14:51 полностью уйдёт с солнечного диска.

"В 12:25 берём засвеченную фотоплёнку, закопчённую стеклянную пластинку или обычную тонкую металлическую фольгу. Ищем Солнце и смотрим на него через такой простой, но достаточно эффективный фильтр", — приводит её слова телеканал "Москва 24".

Причём к выбору предмета для наблюдения за затмением стоит подходить серьёзно, подчеркнул астроном, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга Владимир Сурдин. Например, не подойдут обычные солнцезащитные очки, лучше поискать старую дискету или обёрточную бумагу от цветов, уточнил он в беседе с "Газетой.ru".

"Если у кого сохранились старые трёхдюймовые дискеты, надо взять такую, отодвинуть заслонку и смотреть прямо через мягкий магнитный диск. <...> Можно воспользоваться зеркальной обёрточной бумагой от цветов, если сложить её вдвое", — поделился астроном.