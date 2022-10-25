Дерматолог назвала причины нестерпимого зуда и покраснения кожи под колготками

Причинами зуда при ношении колготок могут быть их состав и окружающая среда, об этом Лайфу рассказала врач-дерматолог Екатерина Мокина. Обычно летом мы не носим этот предмет гардероба и наша кожа дышит, однако в осенне-зимний период некоторые начинают испытывать неприятные ощущения. Происходит это из-за сухости воздуха, чего можно избежать благодаря увлажнителю. Ещё одной причиной может быть состав продукции.

"Если говорить о том, что колготки сами по себе — это продукт, который состоит из полиамида и эластана, то в зимний период они могут быть гораздо плотнее за счёт добавления натуральных волокон, например шерсти, хлопка, а в некоторых случаях искусственные волокна добавляются, бамбук или вискоза. Так именно на эти компоненты может быть у обычного человека лёгкий зуд. То есть это уже будет рассматриваться как аллергический контактный дерматит", — пояснила специалист.

Ещё одним фактором Мокина назвала посещение зимой бани, фитнес-клуба и бассейна. В последних, например, используются специальные обеззараживающие средства, которые могут вызывать зуд и покраснение. В таких случаях можно пользоваться продукцией, которая увлажняет и смягчает кожу.

"Если у вас есть кожные заболевания, которые требуют дополнительного ухода, обязательно для мытья используйте средства для сухой и чувствительной кожи и наносите после принятия душа крем или молочко для вашего типа кожи", — заключила врач.